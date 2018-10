Bei der derzeit laufenden Frankfurter Buchmesse präsentierte der Schwetzinger Künstler Professor Josef Walch (r.) sein neues Künstlerbuch „Die Bäume“ (Franz Kafka). Entstanden ist das Buch in der Papierwerkstatt von John Gerard (l.) , mit dem Walch das Künstlerbuch gemeinsam zeigte. Am Mittwoch, 24. Oktober, wird Josef Walch um 19 Uhr in der Schwetzinger Buchhandlung Kieser das Künstlerbuch vorstellen. / zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 15.10.2018