Waldlermesse in Originalfassung

Die Waldlermesse erklingt am Sonntag, 8. März, um 11 Uhr in St. Josef in Hirschacker. Sie ist eine Messe in Mundart und im Bayrischen Wald entstanden. Sie enthält alle Teile einer Heiligen Messe, heißt es in einer Pressemitteilung.

Gemeinsam werden der geistliche Rat Udo Mayer aus Schwetzingen und der evangelische Pfarrer Walter Bechteler aus Sindelfingen die Liturgie gestalten. Der Singkreis der Böhmerwälder mit Robert Tauber aus Oftersheim unterstützt von der Böhmerwaldjugend bemüht sich, die Messe in Originalfassung zu singen. An der Zither wird Johannes Springer aus Mauer begleiten und die Stubenmusik mit Hackbrett und Gitarre unter Fritz Jauché aus Altlussheim wird sich einfügen. Anlass ist ein Treffen der Ortsgemeinschaft Außergfild und das Totengedenken des Böhmerwaldbundes. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 05.03.2020