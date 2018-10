Wandeln auf den Spuren Mozarts

Nach genau 40 Jahren Ausflugsorganisation hat Hanspeter Wartenberg diese Aufgabe bei den Alt-Herren (AH) des FC Badenia Hirschacker an Bernd Petri weitergegeben. Die erste Tour führte in die Region um Bad Reichenhall und Salzburg.

In einem gut gelegenen Hotel in Piding waren die AH-Reisenden untergebracht – dort begannen auch die Ausflüge. Mit einer Stadtführung in Bad Reichenhall begann die Reise bei Sonnenschein und bestem Herbstwetter. Schnell fanden die Reisenden heraus, dass es viele Gemeinsamkeiten mit der Heimat in Schwetzingen gibt. Denn vor allem Wolfgang Amadeus Mozart war von beiden Städten angetan. So bestaunten die Teilnehmer die angelegten Parks mit Salinen und vielen Brunnen.

Die Pause bis zur Weiterfahrt nach Berchtesgaden zum Salzbergwerk nutzte die Gruppe um die Fußgängerzone zu erkunden und dem berühmten „Café Reber“ einen Besuch abzustatten. In einen Overall geschlüpft ging es mit der Bergwerksbahn in das Innere des Bergwerks. Über Bahnen rutschen die Reisenden in die Tiefe. Unter angekommen erfuhren die Anwesenden interessantes über den Salzabbau und die Verteilung der Sole nach Bad Reichenhall. Auf der Rückfahrt ins Hotel wurde eine Enzianbrennerei angesteuert und die hergestellten Erzeugnisse verkostet.

Salzburg bietet viele Attraktionen

Am nächsten Tag ging die Fahrt nach Österreich – eine Stadtbesichtigung in Salzburg wartete auf die Reisenden. Das Schloss Mirabell und der dazugehörige Park wurden mit dem Stadtführer auf lockere und lustige Art besichtigt. Auch weitere Sehenswürdigkeiten wie der Salzburger Dom, die Universität, das Geburtshaus von Mozart, der Alte Markt, der Domplatz mit der Mariensäule und die historische Getreidegasse waren einen Besuch wert. Im Anschluss ging es mit dem Bus weiter zum Schloss Hellbrunn mit seinen tollen Wasserspielen.

Fahrt über den Königssee

Der Schlossführer hatte einige Überraschungen parat: So traf den einen oder anderen eine kalte Dusche, was aber bei den warmen Temperaturen zu verkraften war. Mit Hilfe eines elektronischen Guides erkundeten die Teilnehmer auf eigene Faust das Schloss und den dazugehörigen Park. Nach der Ankunft im Hotel nutzten viele noch die Chance, im Outlet-Center nebenan Schnäppchen zu machen. Der letzte Tag der Reise begann mit der Fahrt an den Königssee in Bayern. In Schönau bestieg die Gruppe das Boot für die Fahrt über den Königssee mit dem berühmten Echo.

Am Ende des Sees konnte jeder, wie es wollte, den Obersee umrunden oder Wanderungen zu den verschiedenen Almen machen. Auf der Rückfahrt vom Königssee legte die Reisegruppe noch einen Stop in St. Bartholomä ein. Beim „Altwirt“ in Piding ließen sie den Tag ausklingen und blickten zurück auf tolle Ausflüge.

Alle Teilnehmer waren sich einig, das Bernd Petri die Aufgabe gut gemeistert hat und lobten ihn für die Planung seiner ersten Reise der AH des FC Badenia. Es war ein gelungener Ausflug, von dem die Reisenden mit interessanten Informationen zurückkamen. zg

