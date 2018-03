Wanderröte als Anzeichen für Borreliose

Anzeige

Alle freuen sich auf den Frühling und auf längere Spaziergänge im Grünen. Allerdings erwachen mit der wärmeren Jahreszeit auch die Plagegeister, darunter die Zecken. Somit war es nicht erstaunlich, dass der Vortrag von Dr. Niko Bender, Facharzt für Rheumatologie in Heidelberg, zum Thema Borreliose auf großes Interesse stieß.

Bei der Informationsveranstaltung, die von der Volkshochschule in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung durchgeführt wurde, sprach der Spezialist im Palais Hirsch über die positiven und damit weniger bekannten Aussagen, was Borreliose betrifft. Bei richtiger Behandlung sei die Erkrankung heilbar, auch in fortgeschrittenen Stadien, ist der Facharzt überzeugt. Borreliose, bekannt auch unter dem Oberbegriff Lyme-Borreliose, wird bei einem Zeckenstich durch spiralförmige Bakterien, den sogenannten Borrelien, hervorgerufen, sagte er.

Ausbruch verzögert

Was kann man zum Vorbeugen tun? Eine Zecke gar nicht an sich heranlassen, und dies durch Tragen von adäquater Kleidung. „Wenn man sich im Wald oder auf einer Wiese aufgehalten hat, sollte man sich nach Zecken absuchen“, so Dr. Bender, „hat man eine gefunden, dann keine Panik, raus damit. Dafür kann man eine herkömmliche Pinzette verwenden, aber Achtung, sie nicht zu zerquetschen, da so das Risiko, sich zu infizieren, größer sei.“ Zudem riet er, auf keinen Fall eine antibiotische Prophylaxe machen.