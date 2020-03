Wann wird wirklich getestet

Ist es eine Allergie, eine Erkältung oder habe ich mich mit dem Coronavirus infiziert? Viele besorgte Bürger stellen sich diese Frage – und möchten sich sicherheitshalber auf das Coronavirus testen lassen.

Auch unsere Redaktion erreichen täglich Anrufe und E-Mails von Lesern, die sich testen lassen möchten, aber bei der entsprechenden Hotline beim Gesundheitsamt nicht durchkommen und dann uns um Hilfe bitten, die wir in diesem Fall jedoch lediglich durch Aufklärungsarbeit leisten können.

Was wir zudem tun können, ist an alle zu appellieren, nicht in Hysterie zu verfallen, sondern konkreten Abläufen zu folgen, die wir gern gemeinsam mit dem Gesundheitsamt noch einmal darstellen.

1.: Für eine Testung ist eine telefonische Rücksprache mit dem Gesundheitsamt erforderlich. Für wen und wann ein Test sinnvoll ist, wird nach den Kriterien des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg entschieden, informiert die Behörde. Ein Test sollte demnach bei Personen durchgeführt werden, die

‰ grippeähnliche Symptome wie Husten und Fieber aufweisen und sich in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet waren. Risikogebiete sind abrufbar beim Robert-Koch-Institut unter www.rki.de oder

‰ grippeähnliche Symptome wie Husten und Fieber haben und in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einem bestätigten Coronavirus-Fall hatten. Diese Personen sollten sich telefonisch beim Gesundheitsamt melden.

2.: Wird ein Test für erforderlich erachtet, erhalten sie dort einen Code, mit dem sie im Test-Center einen entsprechenden Abstrich vornehmen lassen können.

Das Gesundheitsamt weist nochmals darauf hin, dass eine Laboruntersuchung nur bei Krankheitszeichen durchgeführt wird, um die Ursache abzuklären. Bei gesunden Menschen ist ein Test auf das Coronavirus nicht aussagekräftig und bietet keine Sicherheit vor einer etwaigen späteren Erkrankung. Zum eigenen Schutz und dem der Mitmenschen sollten Sozialkontakte vermieden und Hygieneregeln dringend befolgt werden. kaba/zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 20.03.2020