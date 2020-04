Warten auf Lockerungen

Der Musikschule Bezirk Schwetzingen sagt alle Veranstaltungen bis zur Sommerpause aufgrund der Verordnungen rund um die Corona-Pandemie ab.

Dazu gehören das für den 17. Mai geplante Solistenkonzert mit Professor Jürgen Demmler (Klarinette) und Kazuko Uehara-Bischof (Klavier), der für 24. Mai geplante Klavierabend mit Professor Rudolf Meister, das für den 28. Juni geplante Parkfest im Schwetzinger Schlossgarten sowie der für 12. Juli terminierte Tag der offenen Tür.

Der Unterrichtsbetrieb findet derzeit größtenteils online statt (wir berichteten). Die rund 60 Lehrer der Musikschule erreichen über Messengerdienste einen Großteil der Instrumental- und Vokalschüler und versorgen in großem Umfang die Schüler in der musikalischen Früherziehung und in den Eltern-Kind-Musikgruppen. Es besteht Hoffnung, dass in absehbarer Zeit die Räume der Musikschule für Präsenz-Einzelunterricht unter strengen Auflagen genutzt werden können. Die etwa 220 Musikschulen des Landes Baden-Württemberg warten auf eine eventuelle Aufhebung des Unterrichtsverbots durch das Kultusministerium. zg

