Warum die religiöse Rechte Trump wählt

Die Junge Union Schwetzingen diskutierte mit dem CDU-Landtagskandidaten Andreas Sturm am Tag vor der Präsidentschaftswahl in den USA über die Bedeutung der US-Wahl für Europa. Neben seiner Tätigkeit als Englischlehrer am Gymnasium ist Sturm Vorsitzender im Kuratorium eines Shakespeare-Festivals in Florida und hält Vorträge in den USA. Aufgrund der Corona-Lage fand das Treffen online statt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Unter Donald Trump seien die transatlantischen Beziehungen zwischen den USA und Europa abgekühlt. „Zwar würde sich ein Präsident Biden stärker für gute transatlantische Beziehungen einsetzen, es dürfte aber auch klar sein, dass die USA bei der Nato eine größere finanzielle Beteiligung der europäischen Bündnispartner fordern wird“, schreibt die JU.

Andreas Sturm leitete aus der Situation in den Vereinigten Staaten eine wichtige Erkenntnis für Deutschland ab. Donald Trump habe die Wahl 2016 gewonnen, weil er Amerikaner mit Abstiegsängsten für sich gewinnen konnte. Die Politik dürfe nie die Menschen aus den Augen verlieren, die sozial benachteiligt sind. Ein Beispiel dafür seien Familien, die Unterstützung während der Corona-Krise benötigen, sei es durch digitale Endgeräte für die Schulbildung ihrer Kinder oder Betreuungsangebote bei Lockdowns. In Amerika gebe es aber eine stärkere Polarisierung und eine klare gesellschaftliche Spaltung entlang der Parteigrenzen.

Dies sei auch der Grund, weshalb die religiöse Rechte in den USA mehrheitlich hinter Trump stehe, schließlich habe er für eine konservative Mehrheit am Obersten Gerichtshof gesorgt und für viele religiöse Wähler sei Umfragen zufolge eine konservative Mehrheit am Supreme Court wichtiger als Tagespolitik. Durch Trumps wirtschaftsfreundliche Politik mit umfangreichen Steuersenkungen erhalte er die Unterstützung der Mehrheit der Unternehmer, allerdings sei auch die Staatsverschuldung stark angestiegen. Nach der Wahl stünden die Demokraten und die Republikaner vor einer wichtigen Richtungsentscheidung, die weitere Ausrichtung werde über die zukünftige Mehrheitsfähigkeit entscheiden.

CDU vor Richtungsentscheidung

Eine solche Richtungsentscheidung stehe durch die Wahl des neuen Parteivorsitzenden auch bei der CDU an. So bewahrheite sich das Sprichwort „Nach der Wahl ist vor der Wahl“ – mit dieser Personal- und Richtungsentscheidung beschäftigt sich die JU Schwetzingen bei ihrer nächsten Monatssitzung. Spannenderweise werde der US-Präsident am 20. Januar 2021, vier Tage nach der wahrscheinlichen Wahl des CDU-Parteivorsitzenden, vereidigt.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 05.11.2020