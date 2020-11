Warum nicht mal in ein Baumhaus?

Lockdown, Abstandsregeln und Maskenpflicht, das Nicht-Reisejahr 2020 neigt sich dem Ende zu und die Trends für das nächste Jahr beginnen sich abzuzeichnen. Eine von führendem Online-Reisebüro Expedia in Auftrag gegebene Studie sowie die Auswertung und Analyser der eigenen Such- und Buchungsdaten, zeigen, dass die Änderungen, die unser Alltag 2020 erfahren hat, auf der einen Seite Faktoren wie Flexibilität, Hygienekonzepte und Unterbringungsart in den Vordergrund rücken. Auf der anderen Seite wecken sie mehr denn je die Sehnsucht nach einem besonderen Urlaub. Auch bereits bekannte Trends wie Reisen im eigenen Land und Abseits der bekannten Trampelpfade werden im nächsten Jahr groß.

Für Reisen 2021 zeichnen sich den Umfragen zufolge diese Trends ab: Das Hotel als bevorzugte Unterkunftsoption der Deutschen wird nach wie vor gerne gebucht. An erster Stelle stehen zudem individuelle Auszeiten, etwa in Pensionen und Hausbooten. Auch das Baumhaus ist hoch im Kurs. Die einfache Möglichkeit, sich ohne Aufwand auch im Urlaub von anderen fernhalten zu können, dürfte ausschlaggebend für die zunehmende Beliebtheit dieser Möglichkeiten sein. Dies gilt auch für die Wahl der Verkehrsmittel: Es ist davon auszugehen, dass 2021 der eigene Pkw oder ein Mietwagen das Transportmittel der Wahl vieler Urlauber sein wird.

An zweiter Position der Umfrage rangieren Sicherheit und Flexibilität. Auf Expedia.de sind Buchungen mit kostenloser Stornierung im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 15 Prozent gestiegen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die gute Nachricht dabei lautet: Reisende müssen sich nicht mehr zwischen Flexibilität und Kosteneinsparungen entscheiden.

Während in der Vergangenheit eine Buchung mit kostenloser Stornierung oftmals mit extra Kosten verbunden war, sind flexible Buchungs- und Stornierungsbedingungen mittlerweile nicht nur dem Premium-Segment vorbehalten. Da die Unterkünfte ihre Bedingungen der „neuen Normalität“ angepasst haben, sind erstattbare Reisebuchungen nun im Schnitt zehn Prozent günstiger als vor einem Jahr.

Ländlichere Regionen bevorzugt

Das Jahr 2020 hat gezeigt, dass ländliche Gegenden mit viel Natur in Coronazeiten die bevorzugten Urlaubsregionen waren. Oft gönnten sich Urlauber dabei eine innerdeutsche Auszeit. Expedia-Buchungsdaten zeigen, dass Baden-Württemberg, der Schwarzwald, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und das Saarland beliebte Destinationen waren – Urlaub unweit von zu Hause, jedoch abseits der Trampelpfade lautete das Motto und rangiert auf Platz drei. Aus den Expedia-Daten für 2021 geht hervor, dass sich dieser Trend fortsetzt: Abseits der Klassiker von Ostsee, Nordsee und Bayern werden die Deutschen im nächsten Jahr in kleineren, ländlicheren und bis dato noch weniger bekannte Gebiete im In- und Ausland reisen wie das Erzgebirge, Niederschlesien, Südböhmen, Istrien, Wallonien (Belgien) und Slowenien.

Gleichzeitig steht den Deutschen nach der langen Zeit in den eigenen vier Wänden der Sinn nach Sonnenschein und Wärme. Tauchurlaub auf den Malediven, Regenwalderkundung in Costa Rica, Badeurlaub auf Lombok oder eine Safari in Südafrika – die Liste der außergewöhnlichen Sehnsuchtsziele ist lang. Im Trend liegen zudem neben Französisch-Polynesien, Kapstadt, Sansibar, Mauritius und den Seychellen Griechenland, Lappland, die Nordsee und Mecklenburg-Vorpommern. bubm

Einen Podcast mit einem Interview mit Svetlana Hirth, Sprecherin von Expedia, gibt es am Ende dieses Artikels.

(Quelle: B & B Medien, Mannheim)

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 25.11.2020