Was gibt es in der Notfallbox?

Wie war das noch einmal mit der stabilen Seitenlage? Was muss ich beim Anlegen eines Verbandes beachten? Abiturient Frederik Adam, engagierter und erfahrener Schulsanitäter, hatte die Idee, seinen Mitschülern im Hebel-Gymnasium einen Crash-kurs in Erste Hilfe anzubieten. Denn Schürfwunden, Nasenbluten oder Kreislaufprobleme – solche oder ähnliche Verletzungen passieren im Schulalltag nicht selten. Unter der Leitung der Lehrerin Cornelia Bode betreuten das Team der Schulsanitäter sowie Sanitäter des Deutschen Roten Kreuzes und ehemalige Schüler jede Klasse in einer Unterrichtsstunde. Nach einer theoretischen Einführung wurde die in jedem Klassenzimmer vorhandene Notfallbox (mit Handschuhen, Verbandspäckchen, Tüchern, Warnweste, Verhaltenshinweise im Notfall) erklärt.

An verschiedenen Stationen konnten die Schüler dann die Praxis üben. Die Klassen fünf und sechs durften zum Abschluss noch einen Krankenwagen besichtigen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 31.07.2019