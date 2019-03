Was hinter der Fassade steckt

„Fassaden erzählen Geschichte“ – Das will die Volkshochschule (VHS) Interessierten anlässlich der 50-jährigen Städtepartnerschaft zeigen. Die Teilnehmer des Fotokurses lernen bei Uli Oberst am Freitag, 22. März, und Samstag, 23. März, die Grundlagen der Architekturfotografie. Dazu gehören Motivwahl, Perspektiven, Ausschnitte und Belichtung. Am Freitagabend widmet sie sich den Nachtaufnahmen der Gebäude, am folgenden Samstag den Aufnahmen bei Tageslicht.

Parallel zu den Aktivitäten in Schwetzingen fotografieren in Lunéville interessierte Bürger ihre Gebäude. Die Initiatorin des VHS-Projekts, Abteilungsleiterin Petra Disch, plant, aus den Aufnahmen beider Städte eine Diashow, unterlegt mit Musik von Mozart und mit französischen Chansons zusammen zu stellen. Die Fotos der Fassaden sollen in der Kurpfalz wie auch in Lothringen gezeigt werden. In Schwetzingen ist als Termin der Spargelsamstag, 4. Mai, vorgesehen. Der Kontakt nach Lunéville entstand durch die Bemühungen der VHS. Auch dort folgten viele Hobby-Fotografen dem Aufruf. Zahlreiche Fotos aus Lothringen seien bereits angekommen.

Ausstellung unter freiem Himmel

Die schönsten 30 Aufnahmen aus beiden Städten, entstanden in Fotoworkshops und Malkursen, sind ab Freitag, 26. April, bei der Open-Air-Ausstellung auf dem Fußweg zwischen der Dreikönigstraße und dem Schlossplatz zu sehen. Zu den Motiven gehören neben den Fassaden kulinarische Spezialitäten, französische Spitzen und Arrangements der Gartenkunst. Ausgestellt sind die großformatig auf Platten aufgezogenen Bilder bis zum 30. Juni. ube

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 18.03.2019