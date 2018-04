Anzeige

Region.Seit 2017 dürfen in Deutschland gleichgeschlechtliche Paare vor dem Gesetz heiraten. Was aber bedeutet diese „Ehe für alle“ für die christlichen Kirchen? Katholiken und Protestanten sind sich uneinig; selbst innerhalb der Kirchen wird debattiert. Zu einer Podiumsdiskussion hatte nun das Bildungswerk der katholischen Seelsorgeeinheit Walldorf/St. Leon-Rot, eingeladen.

„Die Ehe ist ein weltlich Ding“, formulierte Martin Luther. Für den evangelischen Oberkirchenrat Matthias Kreplin bringt das auf den Punkt, wie die Ehe aus protestantischer Sicht verstanden wird: „Die Ehe wird auf dem Standesamt geschlossen“, so Kreplin: „Dem Rechtsakt folgt der kirchliche Segen. Verändert sich nun die rechtliche Grundlage, kann das Folgen für die kirchliche Trauung haben. Genau das sei bei der ,Ehe für alle’ der Fall gewesen. Die evangelische Trauung sei eine Stärkung, ein Gebet für das Paar, ein Zuspruch des göttlichen Segens. Sie sei aber kein Sakrament wie bei den Katholiken. Insofern können auch gleichgeschlechtliche Paare getraut werden.“

Anders sieht das die katholische Kirche, wie der Freiburger Domdekan Andreas Möhrle erläutert. Die Ehe sei aus katholischer Sicht zwar auch eine Art Segensfeier. Zugleich sei sie aber ein Sakrament, ein Zeichen für die Liebe Gottes: Die Liebe der Partner zueinander bilde die Liebe Gottes zum Menschen und die Liebe Jesu zur Kirche ab. Dazu gehöre auch, dass aus der Liebe neues Leben hervorgehen kann. Und das sei bei gleichgeschlechtlichen Paaren nicht möglich. Homosexuelle Paare könnten daher nicht kirchlich heiraten. Ihre Partnerschaften dürften aber keinesfalls abgewertet werden. Auch in ihnen könnten Werte wie Treue, Verantwortung und eine Bindung auf Dauer realisiert werden. Deshalb arbeite seine Erzdiözese an einer Handreichung, wie gleichgeschlechtliche Paare pastoral begleitet werden könnten, so Möhrle.