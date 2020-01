Was passiert, wenn das Ziel nicht erreicht wird?

„Im Schnitt brauchen wir in Mitteleuropa 450 Punkte. Das sind also viereinhalb Mal zu viele“, erklärt Martin Strele von der Initiative „Ein guter Tag hat 100 Punkte“ im Gespräch mit unserer Zeitung. Hinter den 100 Punkten stünden derzeit 6,8 Kilogramm Kohlenstoffdioxid-Äquivalent pro Person und Tag. Das sind also 2,5 Tonnen pro Jahr.

„Wenn wir die 100 Punkte nicht erreichen, ist das

...