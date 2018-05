Anzeige

„Die Sommerferien sind in Sicht und ihr habt noch nichts vor? Dann schaut schnell ins Programmheft vom Schwetzinger Ferienprogramm und sucht euch eure Lieblingsveranstaltungen raus“, schreibt Andrea Baisch von der Pressestelle.

Warum nicht mal mit riesigen Funballs Spaß haben, einen Imker besuchen oder eine Kutschfahrt mitmachen? Aber auch der Heidelberger Zoo, das Technoseum Mannheim, das Schloss Neuenbürg oder der Holiday Park Haßloch stehenparat. Mit Meikel und Margot kann gemalt und getöpfert werden, Kids können sich am Klavier versuchen, Chinesisch lernen oder im Museum Blau einen Phantasievogel drucken.

Es warten Yoga oder Wing-Tzun Kung Fu, Tischtennis, Tennis oder Tanzen. Insgesamt werden 66 Veranstaltungen angeboten. Für jeden ist etwas dabei. Einige Angebote laufen sogar über mehrere Tage, damit der Spaß nicht so schnell vorbei ist. Vereine, Unternehmen und andere Organisationen, die das Ferienprogramm gestalten, haben alle Vorbereitungen getroffen und freuen sich auf viele Kinder. Die gedruckten Hefte sind ab Montag, 11. Juni, an der Rathauspforte, in der Touristinfo, im Generationenbüro, in der Stadtbibliothek, in der Volkshochschule und in den Jugendzentren erhältlich.