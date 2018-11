Was Süßes auf die Ohren

Kinder lieben Musik. Musik weckt Gefühle, ist sanft und temperamentvoll, geht in die Beine und setzt sich im Kopf fest. Unter diesem Motto lädt die Mozartgesellschaft Schwetzingen zu einem unterhaltsamen musikalischen Nachmittag mit „concierto münchen“ und dem „münchner puzzletheater“ ein. Die „Kakaokantate“ erklingt am Samstag, 1. Dezember, 16 Uhr, im Rokokotheater des Schlosses und entführt Zuhörer von sechs bis 100 Jahren in ein musikalisches Märchen nach der Musik der bekannten Kaffeekantate von Johann Sebastian Bach.

Bei den szenischen Konzerten von „concierto münchen“ und dem „münchner puzzletheater“ leuchten Kinderaugen und auch Erwachsene genießen die von exzellenten Musikern live gespielten klassischen Stücke, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Repertoire reicht von wohlbekannten Ohrwürmern bis hin zu entdeckenswerten Raritäten. In diesem Jahr treten auf: Liesgen, das Kakao und Süßigkeiten über alles liebt, und ihr Vater, der strenge Herr Schlendrian, und natürlich Johann Sebastian Bach höchstpersönlich, der bekanntlich ein eifriger Kaffeetrinker war. Wie mag wohl so ein Tag im Leben von Johann Sebastian Bach ausgesehen haben? Wie und wann mag er seine vielen Werke komponiert haben? Das alles erfahren die Zuhörer in der „Kakaokantate“ und darüber hinaus Details über eines seiner komischsten Werke, nämlich die Kaffeekantate.

Unsere Zeitung verlost dreimal zwei Freikarten für die Veranstaltung. Schreiben Sie bis morgen, Mittwoch, 12 Uhr, an sz-gewinnspiel@schwetzinger-zeitung.de, Betreff: Kakaokantate. Telefonnummer bitte nicht vergessen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 27.11.2018