Was tun bei Arthrose?

Welche Prävention und Therapie gibt es bei Hüft- und Kniearthrose? Diese und andere Fragen beantworten Fachärzte beim Arzt-Patienten-Forum am Montag, 23. September, 19 bis 21 Uhr, in der Volkshochschule, Mannheimer Straße 29, Raum 105 im Erdgeschoss. Veranstalter ist die Volkshochschule Bezirk Schwetzingen in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW), heißt es in einer Pressemitteilung.

Die am häufigsten von einer Arthrose betroffenen Gelenke sind das Hüft- und Kniegelenk. Gerade aktive Patienten werden dadurch in ihrem täglichen Leben eingeschränkt, so dass die Lebensqualität deutlich herabgesetzt wird. Neben physiotherapeutischen Behandlungsmaßnahmen und dem Ersatz des Gelenks gibt es auch eine Vielzahl von anderen unterstützenden konservativen Therapien, die zu einer Beschwerdelinderung führen.

Fragen diskutieren

Dieser Vortrag gibt einen Überblick über aktuelle Behandlungsmöglichkeiten der Hüft- und Kniearthrose und bietet die Möglichkeit, im Anschluss Fragen zum Thema mit dem Referenten zu diskutieren. Referent ist Professor Dr. Fritz Thorey, Facharzt für Orthopädie der Atos-Klinik Heidelberg. Die Moderation leitet Dr. Heiner Christian Münch, Facharzt für Urologie, Andrologie in Dossenheim. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 19.09.2019