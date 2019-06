Was tun bei Inkontinenz?

Die neue Veranstaltungsreihe der GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar, „Im Zentrum: Gesundheit“, wird am Donnerstag, 27. Juni, in der GRN-Klinik Schwetzingen fortgesetzt. Dr. Annette Maleika, Chefärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe an der GRN-Klinik Schwetzingen, und Dr. Birgit Weiß, niedergelassene Fachärztin für Chirurgie, spezielle Viszeralchirurgie und Proktologie (Schwetzingen), setzen sich in einem Doppelvortrag mit dem Thema „Inkontinenz“ aus zwei verschiedenen Blickwinkeln auseinander.

Während Dr. Maleika über die verschiedenen Formen, Ursachen und Therapiemöglichkeiten des noch immer tabuisierten Problems der Harninkontinenz referieren wird, widmet sich Dr. Weiß als Enddarm-Spezialistin der Frage, was sich hinter dem Begriff „Stuhl- oder Darminkontinenz“ verbirgt, wer betroffen ist und wie diese ebenfalls sehr schambehaftete Erkrankung behandelt werden kann. Veranstaltungsort ist die Cafeteria der GRN-Klinik Schwetzingen. Der Vortrag beginnt um 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Das Bedürfnis, sich zu informieren und sich aktiv für die eigene Gesundheit zu engagieren, ist groß. Diesem Bedürfnis möchten die Einrichtungen der GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar verstärkt mit ihrer Vortragsreihe entgegenkommen, heißt es in einer Pressemitteilung: An allen vier GRN-Standorten im Rhein-Neckar-Kreis – Eberbach, Schwetzingen, Sinsheim und Weinheim – wollen GRN-Gesundheitsexperten dabei zu unterschiedlichen Fragen rund um medizinische und andere gesundheitsrelevante Themen mit gesundheitsbewussten Einwohnern der Metropolregion Rhein-Neckar ins Gespräch kommen. In der ersten „Runde“– bis Dezember 2019 – referieren ausschließlich GRN-Chefärzte, zum Teil in Zusammenarbeit mit niedergelassenen Kollegen und anderen Referenten aus dem jeweiligen Fachgebiet. Organisatorische Unterstützung erhalten die Veranstalter von den Volkshochschulen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 24.06.2019