Was unsere Gesellschaft zusammenhält

Im Frühjahr-Sommer-Semester beteiligt sich die Volkshochschule (VHS) Bezirk Schwetzingen am landesweiten Projekt „Was hält unsere Gesellschaft zusammen?“ des Volkshochschulverbandes Baden-Württemberg. Gemeinsam spüren Teilnehmer und Dozenten den sozialen Kitt der Gesellschaft auf. Dies geschieht nicht allein mit Zahlen, Bedarfen und Prognosen zur Zukunftsentwicklung der Welt, in Europa und Deutschland, sondern auch unter Einbeziehung konkreter Erfahrungen, Probleme und Schattenseiten.

„In unserem internationalen Presseclub, den Spezialitäten-Kochkursen oder in Vorträgen zu Umwelt und Zukunftsverantwortung sowie Workshops zu Sprache und Respekt können gemeinsam Antworten auf die Projektfrage gefunden werden. Das nimmt Ängste, stärkt zugleich das Miteinander und die Handlungskompetenz“, sagt VHS-Leiterin Gundula Sprenger. Die Veranstaltungen befassen sich mit Heimat, Gesundheit und sozialer Ungleichheit, Populismus und gesellschaftlichen Großtrends wie Individualisierung und Singularisierung, die das Thema des Verbandsprojekts zu einer zentralen Herausforderung machen, nicht zuletzt noch verstärkt durch die Digitalisierung.

„Die Beschreibungen unserer Gesellschaft als auseinanderdriftend, ja gespalten, nehmen zu. Das muss man selbst dann ernst nehmen, wenn es objektiv weniger dramatisch ist. Deshalb wollen wir als Verband der baden-württembergischen Volkshochschulen mit diesem Projekt einen Beitrag zur Stärkung des solidarischen Zusammenhalts in unserer rechtsstaatlichen Demokratie leisten. Wir wollen Menschen verbinden, durch miteinander Nachdenken, miteinander Sprechen und miteinander Handeln.“, bekräftigt der Direktor des Volkshochschulverbandes Dr. Hermann Huba.

Lesung mit Christian Weißgerber

In der Veranstaltungsreihe „Im Blickpunkt“ lädt die VHS in Kooperation mit der Landeszentrale für Politische Bildung zum Vortrag „Sprache & Politik“ ein, zur Lesung „Mein Vaterland! Warum ich ein Neonazi war“ mit Christian Weißgerber und zum Argumentationstraining „Kompetent gegen rechte Sprüche“ gefördert vom Stuttgarter Team meX. Dazu kommt ein Besuch des Marchivum der Workshop „Quellenrecherche“ für Jung und Alt im Schwetzinger Stadtarchiv. Zum Semesterauftakt liest Ingrid Noll am Sonntag, 2. Februar, 15 Uhr im Kulturzentrum aus ihrem Roman „Goldschatz“ und ihren neuen Kurzgeschichten „In Liebe – Dein Karl“. Dem folgt die Ausstellungseröffnung des 12. Schwetzinger Foto-Salons „Blossfeldt 2.0 – Natur trifft auf Unnatur“ unter künstlerischer Leitung von Jessen Oestergaard am Samstag, 8. Februar, 16 Uhr, VHS und Kulturzentrum.

In der Abteilung „Rat & Tat“ gibt es fachlich aktuelle Themenabende zu Recht und Finanzen, Politik und bürgerschaftlichem Engagement. In der Abteilung „Gesundheit“ findet man informative Vorträge in den Bereichen der Prävention, Erkrankungen und Heilmethoden sowie vieles mehr. Die Jugendkunstschule bietet kreative Möglichkeiten , etwa „Spukiblu“ oder „Schmuckdesign“, und in der Abteilung „Junge VHS“ locken neue Trainings für mehr Konzentration, die Körperwunderwerkstatt und die Zyklusshow.

Ziel des VHS-Teams ist es, möglichst viele Kurse inklusiv, für Menschen mit und ohne Behinderung anzubieten. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 25.01.2020