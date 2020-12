„Wasch mich, aber mach mich nicht nass“

„Wasch mich, aber mach mich nur nicht nass!“ Kennen Sie diesen Spruch? Wie oft habe ich mir in diesem Jahr schon gewünscht, dass sich die Dinge ändern. Der dringende Wunsch nach Normalität, nach einem Ende des „Gruseljahres 2020“. Egal wie – Hauptsache nicht noch mehr böse Überraschungen. Ein verständlicher Wunsch, aber: Will ich nur, dass die Verhältnisse sich ändern? Oder bin ich selbst auch bereit, ein Teil dieser Veränderung zu sein?

Der dritte Advent legt den Finger in diese Wunde, denn er erinnert uns an den „Wegbereiter“ von Jesus, an Johannes den Täufer. Heute würde man ihn als Influencer bezeichnen: Vor 2000 Jahren begründete er eine neue spirituelle Bewegung in Israel, die sich zum Trend entwickelte. Angetrieben vom Wunsch nach Veränderung und geistlicher Erneuerung kamen die Menschen zu ihm, um seine herausfordernde Botschaft zu hören und sich im Jordan von ihm taufen zu lassen.

Was diese Bewegung damals von unserem aktuellen Wunsch nach Veränderung unterscheidet, ist ihr Ansatzpunkt: Bei Johannes ging es nicht darum, einfach wieder eine Art „Normalzustand“ herzustellen. Bei ihm hieß es: „Ja bitte – mach mich nass!“ Seine Taufe war eine Lebenswende, und die Menschen unterzogen sich diesem Ritual sehr bewusst, weil sie erkannt hatten, dass Veränderung bei ihnen selbst anfangen muss.

Wo muss ich selbst umdenken?

Auf der Zielgeraden vor Weihnachten ist Johannes ein guter Coach: Wie sieht bei uns heute die Vorbereitung auf das Fest der Liebe aus? Besteht sie vor allem aus einem hübsch dekorierten Paket von Hoffnungen und Erwartungen, oder lassen wir uns auf den Gedanken ein, dass wir selbst es sind, die „den Weg bereiten“ sollen?

Dieses Jahr war geprägt von polarisierenden politischen Diskussionen und von der Hoffnung, dass unsere Regierung uns einigermaßen sinnvoll durch die Krise führt. Ich habe in manchen Diskussionen vor allem die Erwartungen an „die Anderen“ heraus gespürt. Sie auch?

Im Advent möchte ich aber die Einladung von Johannes annehmen, mich zuerst selbst zu prüfen: Wo muss ich selbst denn umdenken? Wo brauche ich selbst Veränderung und Frieden – und vielleicht auch Vergebung für falsche Entscheidungen oder zornige Worte? Und wie kann ich ein Teil der Lösung werden?

Ich jedenfalls freue mich auf das Weihnachtsfest – denn dort ist auch Gott selbst in Jesus ein Teil der Lösung geworden. Nach meiner Überzeugung der entscheidende Teil!

Einen gesegneten dritten Advent und herzliche Grüße von der Evangelischen Gemeinde am Schlossplatz.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 12.12.2020