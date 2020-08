Wasser aus der Zisterne

Region.Aufgrund der viel zu geringen Niederschläge in den letzten Wochen leiden Gärten unter Trockenheit. Hält sie noch länger an, geht selbst manchen Bäumen das Wasser aus. Auch in den Bächen und Flüssen fehlt das Wasser. Fische und andere Wasserbewohner leiden unter den niedrigen Wasserständen. Weil Bäche und Flüsse empfindliche Lebensräume darstellen, soll aus Bächen und Flüssen nicht grenzenlos Wasser für den eigenen Garten „abgezweigt“ werden. Auch wenn das notwendige Nass in manchen Gegenden verlockend nah vor dem eigenen Garten entlang fließt, darf die Bewässerung von Gärten nicht auf Kosten der Gewässer gehen, heißt es in einer Mitteilung des Wasserrechtsamtes beim Kreis.

Leiterin Margarete Schuh sagt: „Erlaubnisfrei ist bei oberirdischen Gewässern lediglich das Schöpfen mit Handgefäßen, sofern eine ausreichende Wasserführung gegeben ist. Auch die Nutzung des Grundwassers in geringen Mengen ist erlaubnisfrei, ein Erdaufschluss muss angezeigt werden, wenn er mehr alszehn Meter in den Boden eindringt.“

Als untere Wasserbehörde muss das Landratsamt auch die Herstellung und den Betrieb von Brunnen prüfen. „Grundwasser ist in der Regel durch den Boden gut geschützt und vielerorts die Grundlage der öffentlichen Wasserversorgung. Wir müssen daher Gefahren abwehren“, so Schuh. Wird in das Grundwasser eingegriffen, muss dies dem Landratsamt gemeldet werden. „Die Sammlung von Regenwasser in großen Zisternen ist eine gute Möglichkeit, Wasser für den Garten zu gewinnen“, ergänzt Schuh. zg

Info: Infos per E-Mail: wasserrechtsamt@rhein-neckar-kreis.de

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 13.08.2020