Wechsel wird vollzogen

Ein Schritt zurück in die Normalität ist auch, dass wieder eine öffentliche Gemeinderatssitzung stattfindet. Am Mittwoch, 13. Mai, 18 Uhr, wird im großen Sitzungssaal des Rathauses getagt – allerdings mit Einschränkungen: Es ist nur eine begrenzte Anzahl an Besucherplätzen vorhanden. Im Rathaus ist eine Mund-Nasen-Maske zu tragen und Abstand zu halten, teilt die Stadtverwaltung mit.

Zu Beginn der Tagesordnung wird das Ausscheiden von Stadträtin Jacqueline Koch-Mattern aus dem Gemeinderat und das Nachrücken von Dr. Michael Rittmann beschlossen (wir berichteten). Dazu gehört auch die dadurch veränderte Besetzung der Ausschüsse und sonstiger Gremien.

Essenslieferung vergeben

Unter die endgültige Änderung des Bebauungsplan Nummer 87/1 „Westlich der Hockenheimer Landstraße“ soll ebenso ein Haken gemacht werden wie unter die Vergabe der Essenslieferungen für den städtischen Kindergarten Spatzennest und die Mittagsverpflegung in der außerschulischen Betreuung aller vier Grundschulen. Zudem soll der Gemeinderat beschließen, dass das angekaufte Gebäude in der Moltkestraße 19 renoviert und für die künftige Nutzung zur Kinderbetreuung umgebaut wird. Für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen soll der Mietvertrag im Hotel Atlanta verlängert werden.

Die Reparatur und Modernisierung der Schlauchpflegeanlage im Feuerwehrgerätehaus am Neuen Messplatz rundet die Tagesordnung ab. Bei der 1991 eingebauten Anlage, häufen sich nach Mitteilung der Stadt mittlerweile die Ausfälle und ein sicherer und reibungsloser Betrieb sei nicht mehr möglich. ali

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 11.05.2020