Weder Portugal noch das Allgäu

Die vielen Statistiken, Zahlen Vorschriften und Verordnungen und zu Corona können einen manchmal schon in den Wahnsinn treiben. So ist gestern sicher nicht nur einem Leser aus Altlußheim die Kaffeetasse aus der Hand gefallen, als er auf unserer Schwetzinger Seite las, dass es am Dienstag im Rhein-Neckar-Kreis 119 in Quarantäne befindliche Reiserückkehrer gab. Denn diese müssten sich nach einem Auslandsaufenthalt laut Corona-Verordnung in vierzehntägige heimische Absonderung begeben, hatte das Landratsamt mitgeteilt. Das sorgte bei der Altlußheimer Familie für Aufruhr, die sich so auf den in den nächsten Tagen beginnenden Portugal-Urlaub gefreut hatte. Und jetzt sollten alle zwei Wochen danach daheim bleiben?

Falscher Alarm: Diese Anordnung gilt nur für Reiserückkehrer aus Risikoländern, dieser Hinweis hatte gefehlt. Diese Liste ist zwar elend lang und reicht von Afghanistan bis zur Zentralafrikanischen Republik, auch Schweden, die Ukraine und Russland stehen drauf, aber sonst keine europäischen Staaten – auch Portugal nicht. Und leider auch das Allgäu nicht. Ich hatte das insgeheim gehofft, dann hätte ich zwei Wochen das schwüle Büro mit meinem schattigen Homeoffice-Platz auf der Terrasse tauschen können. Aber ich wünsche den kurzfristig verwirrten Portugal-Urlaubern und allen anderen schöne, erholsame Tage.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 02.07.2020