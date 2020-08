Weg sind sie, die Ohrringe

Und wieder einer weg! Ein Ohrring, meine ich. Ohrringträgerinnen und -träger werden dieses Dilemma vielleicht kennen: Man verliert schon mal beim Schwimmen, beim Kleideranprobieren im Kaufhaus oder beim Abnehmen eines Helms eines dieser Schmuckstücke. Das ist ärgerlich und über die Jahre kommen hier einige Verluste zusammen.

Seit ich die Alltagsmasken nutze, was ich für richtig und wichtig halte (und das gerne auch hier betone), hat sich jedoch die Rate meines Ohrschmuckverlustes erheblich erhöht. Meist verliere ich nur einen. Eine Freundin meinte, ich solle daraus wieder eine Mode kreieren, so, wie es schon mal angesagt war – einen Stecker im einen Ohr, einen großen Hänger im anderen. Ich kenne sogar Kolleginnen, die das praktizieren – und das sieht sehr lässig aus. Das wäre sicher eine Möglichkeit. Ich könnte auch einfach gar keine Ohrringe tragen, was jedoch sehr schade wäre. Immerhin hat das damals weh getan, als ich mir mit zehn Jahren die Löcher bei Dorfkrankenschwester Erika hab’ stechen lassen – und danach sehr stolz war.

Sollten Sie also beim Einkaufen im Supermarkt oder auf der Straße einen einsamen Ohrring finden, geben Sie ihn an der Kasse oder im Fundbüro ab. So könnten vielleicht Schmuckpaare wieder zueinander finden – irgendwie, irgendwo, irgendwann.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 19.08.2020