Weg zum besseren Gedächtnis

Brühl. "Mega Memory" - so ist die Einladung des europaweit bekannten Schweizer Gedächtnistrainers Gregor Staub überschrieben, der auf Einladung der Jahnschule Brühl am Dienstag, 21. April um 19 Uhr in die Festhalle kommt.

Er erklärt und demonstriert interessante Lerntechniken, die sich in Schule und Alltag anwenden lassen. Seine Methode basiert auf der altgriechischen Memotechnik und

...

Sie sehen 37% der insgesamt 1068 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 08.04.2009