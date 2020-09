Wege durchs grüne Paradies

Zwei Gartenführungen bietet die Staatlichen Schlösser und Gärten am kommenden Wochenende an. Am Samstag, 26. September, heißt es um 14 Uhr „Von der Lust am Wandeln“.

Diese klassische Führung leitet zu einer Auswahl besonderer Sehenswürdigkeiten im riesigen Areal des Schlossgartens. Auf dem Weg durch das grüne Paradies gibt es viel Schönes zu entdecken, denn ein Garten des Barock wollte immer wieder aufs Neue überraschen: mit barocken Lusthäuschen, Statuen, Tempeln und Brunnenanlagen ebenso wie mit heimischen und exotischen Pflanzen.

Am Sonntag, 27. September, um 14 Uhr steht „La grande promenade“ im Mittelpunkt. Die geometrischen Formen bestimmten die französischen Gärten des Barock. Das Herzstück des Schwetzinger Gartens, das Zirkelparterre, folgt exakt diesem strengen Ideal. Von hier aus geht es zu einer „grande Promenade“, einer ausgiebigen Erkundung des Gartens. Da ist dann plötzlich gar nichts mehr geometrisch. zg

