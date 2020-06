Wege und Wirtschaft im Blick

„Befiehl du deine Wege“ ist eines der bekanntesten Kirchenlieder von Paul Gerhard. Im Gottesdienst an diesem Sonntag, 10 Uhr, in der Stadtkirche predigt die Prädikantin Dr. Adelheid von Hauff über den Text dieses Liedes. Maximal 42 Besucher dürfen hierzu in die Kirche. Eine Mund-Nase-Maske muss getragen werden. Da die Gottesdienstbesucher die Lieder im Gottesdienst nicht mitsingen dürfen, werden diese von Dorothee Strieker, die die Orgel spielt, stellvertretend für alle mitgesungen.

Außerdem wird der Online-Gottesdienst „for your soul“ angeboten, der an diesem Samstag, 18 Uhr, im Internet ausgestrahlt wird. Wie können die Wirtschaft der Zukunft und die Zukunft der Wirtschaft aussehen? Und was hat der christliche Glaube dazu zu sagen? Diesen Fragen gehen dabei die evangelischen Pfarrer Tobias Habicht (Oftersheim) und Steffen Groß (Schwetzingen) in der Wollfabrik nach. Als Gesprächspartnerin haben sie die Unternehmerin Andrea Hartmann (Hartmann Business Solutions) eingeladen, die auch im Kirchengemeinderat aktiv ist. „In der Bibel wird berichtet, dass die Jünger Jesu nach Pfingsten ihr ganzes Hab und Gut verkauften und alles miteinander teilten, was sie hatten“, erläutern die beiden Pfarrer. „Aber ist das realistisch? Und was tragen solche Idealbilder für die Zukunft unserer Wirtschaft aus?“

Die Musik steuern erneut Dominik Steegmüller (Gesang), Mathias Buchta (Gitarre) und Tobias Nessel (Schlagzeug) bei. Und mit dem Gottesdienst ist auch die Kollekte digital und wird über das Spendenkonto von for your soul eingesammelt: Sparkasse Heidelberg, IBAN DE63 6725 0020 0009 3105 84

„For your soul“ ist zu sehen unter www.ekischwetzingen.de, über den Youtube-Kanal „eki schwetzingen“ sowie bei Facebook unter Evangelische Kirchengemeinde Schwetzingen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 13.06.2020