Wege zum Wein

Von Crémant bis Bordeaux, von Sancerre bis Burgunder: Ungefähr 550 Winzer aus allen Regionen Frankreichs stellen auf der Direktverkaufsmesse „Salon des Vins des Vignerons Indépendants“ am Samstag, 23. Februar, in Straßburg aus.

Sie ist jährlicher Anlaufpunkt für die Mitglieder der mediterranen Kochgesellschaft, wichtige Bezugsquelle, eine genussreiche Einladung, neue Winzer und Tropfen zu entdecken. Wer Lust hat, kann sich dem Verein in Sachen An- und Abreise anschließen (inklusive Stopp an einem französischen Supermarkt).

Der Kostenbeitrag für die Tagestour beträgt 24 Euro (inklusive Eintritt zu Messe) – Teilnahme nur nach Anmeldung unter der E-Mail info@ kochgesellschaft.de. ca/zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 31.01.2019