Weihnachtsbäume direkt vom Förster

Region.Das Forstamt des Rhein-Neckar-Kreises bietet Nordmann-Tannen von den betriebseigenen Kulturflächen. „Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihren Baum direkt beim Erzeuger zu kaufen, garantiert ohne Pflanzenschutzmittel aufgezogen!“, wird Dr. Dieter-Münch, Leiter des Kreisforstamtes, in einer Mitteilung zitiert.

Bereits geschlagene Bäume gibt es am zentral gelegenen Betriebshof „Kriegsmühle“ an der Bundesstraße (B) 45 zwischen Bammental und Neckargemünd (Kriegsmühle 37, 69151 Neckargemünd) am Freitag, 14. Dezember, zwischen 7.30 und 17.30 Uhr. Hier wird neben den Weihnachtsbäumen auch für Snacks und Getränke gesorgt. Der Verkauf ist nicht wie bisher am Forstamtsgebäude am Langenbachweg. Wer seinen Baum selbst schlagen will, kann am Freitag zwischen 14 und 16 Uhr an die Weihnachtsbaumkultur am „Eichet“ an der Kreisstraße (K) 4176 zwischen Eschelbach und Hoffenheim kommen. zg

