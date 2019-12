Weihnachtsbäume ohne Chemie

Region.Das Forstamt des Rhein-Neckar-Kreises bietet frische Nordmanntannen von den betriebseigenen Kulturflächen.

Wer einen – garantiert ohne Pflanzenschutzmittel aufgezogenen – Weihnachtsbaum direkt vom Erzeuger kaufen möchte, ist eingeladen, beim Betriebshof „Kriegsmühle“ an der Bundesstraße (B) 45 zwischen Bammental und Neckargemünd – Kriegsmühle 37, 69151 Neckargemünd – vorbeizukommen, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Verkauf findet am Freitag, 13. Dezember, zwischen 7.30 und 17.30 Uhr statt. Für einen Imbiss ist auch gesorgt. Ein Verkauf an der Weihnachtsbaumkultur am „Eichet“ an der Kreisstraße (K) 4176 findet nicht statt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 03.12.2019