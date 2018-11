Weihnachtsmärkte voller Atmosphäre

„Lassen Sie sich verzaubern von der Adventsstimmung in Salzburg und genießen Sie die schönen und romantischen Weihnachtsmärkte am Wolfgangsee in St. Wolfgang und im Mozartdorf St. Gilgen“, schreibt Kurt Geitner, der mit seinem Kurpfälzer Reiseclub vom Donnerstag, 13., bis Samstag, 15. Dezember, auf große Adventstour geht.

Erste Station ist aber München mit den Weihnachtsmärkten des Münchner Kindl. Bei einer Stadtführung zu Fuß lernen die Mitfahrer die Bayern-Metropole kennen, bevor freie Zeit zum Weihnachts-Shopping bleibt. Nach Ankunft in Abtenau im Salzburgerland im Vier-Sterne-S-Wellness-Hotel Gutjahr erwartet die Gäste ein Fünf-Gänge-Menü.

Am zweiten Tag fährt die Gruppe zum „Wolfgangseer Advent“. Zuerst wird St. Wolfgang erkundet, dann geht’s per Schiff zum Mozartdorf St. Gilgen. Am späten Nachmittag beschließt die Gruppe diesen Ausflug mit einem Besuch in Salzburg. Die Altstadt mit Getreidegasse und Mozarthaus erwartet sie ebenso wie die Weihnachtsmärkte und der Salzburger Dom. Bei einem geführten Stadtrundgang werden viele Sehenswürdigkeiten erläutert. Am Abend klingt der Tag mit einem Fünf-Gänge-Advents-Menü aus. Samstags geht’s zur Herreninsel im Chiemsee mit Besichtigung des Schlosses von König Ludwig II.

Auf der Heimreise bleibt Zeit für einen Krug Glühwein auf dem Augsburger Christkindl-Markt. Nach so vielen Eindrücke ist am Samstagabend gegen 20 Uhrdie Rückkehr in die Kurpfalz geplant.

Abfahrtszeiten: Schwetzingen Bahnhof 7.10 Uhr, Hockenheim Bahnhof 7.20 Uhr. Übernachtung , Frühstücksbuffet und zwei Abendmenüs, zweites Frühstück bei der Anreise, Reiseleitung, Schifffahrten und Eintritte im Preis von 359 Euro enthalten (EZ-Zuschlag 45 Euro). zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 09.11.2018