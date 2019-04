Weihnachtsmarkt an vier Wochenenden

Der Weihnachtsmarkt wird nun an allen vier Adventswochenenden stattfinden. Das beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Von Besuchern genau wie Ausstellern sei dieser Wunsch mehrfach an die Verwaltung herangetragen worden und nun setzte man das um, so Oberbürgermeister Dr. René Pöltl.

Für die Stadt bedeute das am Ende eine finanzielle Mehrbelastung von 25 000 Euro. Absolut vertretbar, so die einhellige Meinung am Ratstisch. Dem gegenüber ständen Einnahmen im Einzelhandel und der Gastronomie, die diese Kosten wohl mehr als wettmachen würden.

Noch nicht in trockenen Tüchern sei eine Wiederbelebung der Eisbahn auf dem südlichen Schlossplatz. Der Stand der Dinge scheint den Oberbürgermeister jedoch zuversichtlich zu stimmen. ske

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 02.04.2019