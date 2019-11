Von unserem Redaktionsmitglied

Janina Hardung

Der neunte Kurfürstliche Weihnachtsmarkt hat in diesem Jahr bis kur vor Heilig Abend geöffnet - nämlich an allen vier Adventswochenenden. In dieser Zeit bieten 129 Aussteller auf dem Schlossplatz und im Ehrenhof des Schlosses Kunsthandwerk und Kulinarik an.

Die organisatorische Meisterleistung von Karin Erler, Lisa Kullmann,

...