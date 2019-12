Weihnachtszeit ohne Neid

Eigentlich sollte in der Vorweihnachtszeit die romantische und mitfühlende Seite in uns Menschen stärker anklingen, auch verbunden mit gelegentlichem Innehalten. Die unvermindert hektischen Tage lassen bei vielen offensichtlich wenig Raum dafür. Vom designierten Vorsitzenden-Duo bei der SPD über das „Groko-Aus bis Nikolaus“, Peking und Hongkong, Brexit, Nato – und natürlich immer wieder Trump – die Meldungen tragen wenig zu einer weihnachtsseligen Stimmung bei. Eher ist hochjubeln und (im günstigsten Fall) gleich wieder schlechtreden eine immer alltäglicher werdende Erscheinung. Die ganz Harten sagen zwar, dass man sich Neid verdienen müsse, während man Mitleid geschenkt kriegt. Erfolgreiche oder prominente Menschen aus Politik, Sport und Showgeschäft erleben das immer wieder aufs Neue. Was früher überwiegend „Stammtisch“ war, wird heute professionell und weltweit in gedruckter Form von den Zeitungen mit den besonders großen Buchstaben und knalligen Bildern sowie online verbreitet. Woran liegt es, dass wir bereit sind, die Demontage unserer „Helden“ oftmals sogar mit Genugtuung zu betrachten?

Wenn Promis abheben und sich verhalten, als wären sie nicht mehr von dieser Welt, ist das vielleicht verständlich. Aber solche Demontagen können jeden erwischen und insbesondere in der Politik geschieht dies häufig durch tätige Mithilfe von „politischen Freunden“. Neid spielt dabei eine erhebliche Rolle. Von der Wissenschaft wurde dies lange nicht erforscht. Das Thema Neid war überlagert von den Themen Angst, Scham oder Schuldgefühl. Inzwischen beschäftigt sich jedoch eine große Zahl von Experten damit: Neid sei eine komplexe Emotion und ein „zerstörerisches Gefühl mit einer unberechenbaren Sprengkraft“, das auch die Elemente Ärger, Wut und Traurigkeit enthalte. Es wäre schön, wenn dies in der Weihnachtszeit außen vor bliebe und noch schöner, wenn das grundsätzlich fernbliebe.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 07.12.2019