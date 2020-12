Weihua Wang aus Schwetzingen ist neue Miss Baden-Württemberg

Schwetzingen.Die Fachjury hat entschieden, wer Miss Baden-Württemberg ist: Weihua Wang aus Schwetzingen. Wang wird ihr Bundesland fortan vertreten und darf vom 11. bis zum 26. Februar 2021 zunächst mit 15 weiteren Frauen an einem Personality Camp teilnehmen und dann im großen Miss Germany-Finale am 27. Februar 2021 in der Europa-Park Arena stehen. Die Schwetzingerin wird fortan Jessica Biscegliaals als offizielle Miss Baden-Württemberg ablösen. Wang ist Politikerin, Moderatorin und Social Entrepreneurin. Mit ihrem Podcast stößt die 26-Jährige den gesellschaftspolitischen Dialog an.

Bundesweit waren in diesem Jahr über 15 000 Bewerbungen für den Titel Miss Germany eingegangen. Nachdem zehn Kandidatinnen pro Bundesland zu den sogenannten Live Experiences Ende August und Anfang September eingeladen wurden, fand ein Online Voting statt, bei dem die Community mitentscheiden konnte, wer es unter die Top fünf je Bundesland schaffen sollte. Nachdem die Top fünf feststand, absolvierten die Kandidatinnen eine digitale Challenge, bei der die Persönlichkeit im Fokus stand. Eine Fachjury, bestehend aus Casting- und Social Media-Experten, Redakteur der Cosmopolitan sowie weiteren Branchenexperten, wählte daraufhin eine Top zwei pro Bundesland. Ende November bzw. Anfang Dezember fanden daraufhin die Empowerment Days statt, bei denen die Top zwei an Workshops, Coachings und Foto- sowie Videoproduktionen teilnahmen. Auch hier lag der Fokus auf der Persönlichkeit und der individuellen Weiterentwicklung der Kandidatinnen.

Video Lokales Schwetzingen: "Miss Germany"-Kandidatin Weihua Wang stellt sich vor - 01:33 Von der Politik zu den Miss-Wahlen. Weihua Wang hat diesen Schritt gewagt - und erklärt, warum. Von der Politik zu den Miss-Wahlen. Weihua Wang hat diesen Schritt gewagt - und erklärt, warum.

Wie geht es weiter?

Anfang Februar werden die 16 Finalistinnen in das Miss Germany-Personality Camp, unter Rücksichtnahme aller bestehenden Richtlinien, in den Europa-Park Rust reisen. Dort bereiten die sogenannten Miss Germany-Heroes die Teilnehmerinnen auf das Finale vor und geben hilfreichen Input zu unterschiedlichsten Themenbereichen. Außerdem werden die Partner-Brands und weitere Produzenten vor Ort sein. Nach dem Personality Camp findet das Miss Germany-Finale am 27. Februar zum 18. Mal im Europa-Park in Rust statt.

Hier entscheidet die Jury, bestehend aus Dagmar Wöhrl (Investorin, ehemalige Bundestagsabgeordnete und Miss Germany 1977), Lara Gonschorowski (Chefredakteurin der Cosmopolitan), Zeina Nassar (Deutsche Boxerin und Buchautorin), Riccardo Simonetti (Entertainer, Moderator und Autor) und Karo Kauer (Gründerin, zweifache Mutter und Fashion- & Lifestyle-Bloggerin), wer die neue Miss Germany wird.

