Es ist der Schaumwein, der auf der Welt am meisten getrunken wird: Prosecco. Für ihn gelten ganz besondere Regeln. Wer sie kennenlernen und erfahren möchte, was dran und drin ist in diesem prickelnden Getränk, sollte der Einladung der mediterranen Kochgesellschaft ins Karl-Wörn-Haus folgen.

Am Donnerstag, 5. Juli, beschäftigt sich der Weinstammtisch mit eben dieser Thematik und versucht herauszufinden, was die Beliebtheit des Prosecco ausmacht – auch wenn dabei mancher Schaumwein-Purist die Nase rümpft. 360 Millionen getrunkene Flaschen pro Jahr sprechen eine deutliche Sprache. Wein und Kultur im Schwetzinger Museum: Neben einer ausgiebigen Verkostung gibt es wie immer zahlreiche Informationen.

Wer Lust hat, mehr über das prickelnde Genussmittel zu erfahren und Prosecco neu zu entdecken, sollte sich mit den Mediterranen ins Veneto begeben. Beginn der Veranstaltung ist 19.30 Uhr. Mitglieder prosten für 15 Euro, Nichtmitglieder für 20 Euro. Teilnahme nur nach Anmeldung: weinstammtisch@kochgesellschaft.de. ma