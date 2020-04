Weine und Lebensmittel frei Haus

Die Geschäfte sind zwar geschlossen, aber immer mehr Händler liefern jetzt direkt ins Haus: „Liebe Freunde und Kunden, hier können Sie ab sofort einen Teil unseres Weinsortiments und Genussprodukte unserer Partner Ludwigs Nudeln, Falke Exklusive und Chocami einfach bestellen“, schreibt jetzt Ole Tischmacher, der Experte für gute Tropfen aus dem Odenwaldring.

Im den Kommunen Schwetzingen, Plankstadt, Oftersheim, Ketsch, Brühl, Eppelheim, Hockenheim, Edingen und Wieblingen liefern Tischmachers jetzt mit eigenen Fahrzeugen ab einem Bestellwert von 50 Euro frei Haus. Deutschlandweit gibt es per DHL ab einem Bestellwert von 90 Euro Lieferungen frei Haus. Natürlich wird das Ganze kontaktlos erledigt, daher sollte eine Telefonnummer bei der Bestellung angegeben werden, über die dann 15 bis 30 Minuten vor Lieferung der Kontakt erfolgt.

Als Zusatzleistung für alle, die gerade nicht so einfach einkaufen können oder dürfen, hat Tischmacher Weine derzeit eine Reihe von Lebensmitteln und Drogerieartikeln in seinen Shop aufgenommen. Wer will, kann diese in handelsüblichen Mengen zur Weinlieferung dazu bestellen. Ole Tischmacher verspricht: „Wir werden natürlich versuchen, alle Bestellungen so zeitnah wie möglich zu bearbeiten und auszuliefern.“ jüg

Info: Infos auf der Homepage unter www.tischmacher-weinpost.de

