Weine von der Loire werden verkostet

Genießen wie Gott in Frankreich: Der nächste Weinstammtisch der mediterranen Kochgesellschaft führt am Donnerstag, 11. Oktober, an die Loire. In der Reihe „Kultur und Wein“ startet der Abend um 19.30 Uhr im Karl-Wörn-Haus.

Ausgeschenkt wird neben diversen Tropfen auch eine ganze Menge Wissen über die Weine entlang der 1004 Fluss-Kilometer. Aus der Vielfalt und Vielzahl der Loire-Weine stellen die Mediterranen sechs typische Weine vor. Geschichte und Geschichten rund um Landschaft, Wein, Essen und Kultur werden diese Weinwanderung zu einem kurzweiligen Abend machen, der vom Museum der Stadt unterstützt wird. Der Teilnahmebeitrag liegt bei 22 Euro pro Person für Nichtmitglieder; 17 Euro für Mitglieder. Teilnahme nur nach Anmeldung: weinstammtisch@kochgesellschaft.de. ma

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 21.09.2018