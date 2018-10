Weinfestspielelocken zu Tischmachers

Ole Tischmacher und Hans-Jürgen Lakomy haben die Gläser schon bereitgestellt, denn am Freitag, 9. November, und am Samstag, 10. November, begrüßen sie jeweils von 16 bis 21 Uhr wieder 16 tolle Weingüter bei sich im Geschäft im Odenwaldring 8. Die bringen 100 verschiedene Tropfen zu den Weinfestspielen mit nach Schwetzingen. Wer ein Bändchen hat, kann sie gerne alle verkosten, mit den Winzern plaudern und gleich vor Ort flaschen- oder kartonweise kaufen. Und bei einem entsprechenden Umsatz werden dann sogar die Eintrittsbändchen vergütet, die für einen Tag 20 Euro und für beide Tage 35 Euro kosten.

Die Teilnehmerliste liest sich gut. Aus der Pfalz kommen die Weingüter Dr. Bassermann-Jordan, Nauerth-Gnägy, Philipp Kuhn, Von Winning, Ackermann, Pflüger, Lucas Reinhardt und Zelt über den Rhein.

Auch internationale Gäste

Regina und Günter Triebaumer kommen eigens vom Neusiedlersee in Österreich in die Kurpfalz gereist um ihre Weine zu präsentieren, aus Burg Layen an der Nahe reist das Weingut Johann Baptist Schäfer an, in der Nähe von Lahr im Badischen hat das Weingut Wöhrle seine Anbauflächen. Im Latium, ganz nah beim Sommersitz des Papstes in Castel Gandolfo, ist das italienische Weingut Omina Romana zu Hause, das für seine wunderbaren Rotweine bekannt ist. Mit seinem vorzüglichen Barolo dürfte Paolo Manzone aus Serralunga d’Alba überzeugen. Javier Rodriguez bringt seine spanischen Weine aus den besten Anbaugebieten mit zu Tischmachers und die Schwetzinger Spirituosenfirma Falke Exklusiv ergänzt das Angebot mit Hochprozentigem.

Wie immer sorgen diverse Schmankerln von Ludwigs Nudeln, und Kaffee aus der Rösterei Helder & Leeuwen für eine schöne Ergänzung des Angebotes, gewürzt mit der stets guten Laune der Gastgeber. jüg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 27.10.2018