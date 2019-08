Weiße Grashalme im blauen Quadrat

Eine kleine graue Linoleumplatte liegt auf einem Tisch. Verschiedene Messerarten sind rechts und links davon in einer Kiste griffbereit. Die Künstlerin Sarah Gürsoy-Heuser sagt im Xylon Museum + Werkstätten ganz locker: „Probieren Sie einfach mal die Messer aus. Wenn sie leicht auf die Platte drücken, schneiden Sie ganz feine Linien weg. Bei kräftigerem Druck wird der Schnitt tiefer.“

Die Klinge sieht aus, wie ein kleines „v“, die auch Namensgeber für das Werkzeug ist. Vorsichtig schneide ich mit dem Messer in die Platte, ein dünner Streifen Linoleum löst sich. Noch ein paar Mal damit über die Oberfläche und es sieht aus, als würden sich ein paar Grashalme ungleich den Weg aus der Erde suchen – oder wie eine sehr abstrakte Form eines starken Regengusses.

Einige Stellen bleiben weiß

Mit dieser Platte gehe ich zur Farbe. Mit der Walze durch das dunkle Blau und dann kräftig über das eingeritzte Muster. Ein kleines Papier liegt auf der Andruckpresse schon bereit, mit der farbigen Seite nach unten wird die Platte darauf gelegt ein Steinblock beschwert das Ganze, wird in die Presse geschoben und ein Hebel schließt den Vorgang ab. Auf dem weißen Papier ist nun ein dunkelblaues Quadrat abgebildet, weiße Striche sind dort, wo ich an der Platte das Linoleum eingeritzt habe.

So einfach sieht es bei Eleonore Köble, Patricia Romeis und Irmgard Appel nicht aus. Sie haben sich beim Kurs in der Volkshochschule mit dem Namen „Reduktion Linolschnitt“ angemeldet – und drucken in mehreren Schritten eine komplette Skizze. Dazu werden unterschiedliche Stücke vom Linoleum eingeritzt, dann gedruckt, und die Stellen, bei der die Farbe bleiben soll, wieder eingekerbt. Die Vorlagen hat die Leiterin des Kurses Sarah Gürsoy-Heuser, die sich auf verschieden Drucktechniken spezialisiert hat, mitgebracht oder im Schlossgarten gezeichnet. Irmgard Appel aus Plankstadt hat sich ein abstraktes Werk von Pablo Picasso ausgesucht. Erst hat sie die rote Farbe gewählt, dann geschnitten und einen Farbverlauf aus verschiedenen Blautönen und lila gewählt. „Kreativität ist immer angesagt. Außerdem macht es Spaß und ich hänge mir dieses Werk ganz sicher Zuhause auf“, erklärt Appel, als sie ihre Platte vom weißen Papier hebt und neugierig das vorläufige Ergebnis ansieht. Eine Auflage von acht Drucken haben sich die Teilnehmer des Kurses vorgenommen. Das heißt, jeder Schritt wird achtmal wiederholt. „Irmgard macht etwas sehr Besonderes. Sie will, dass der erste Druck auch immer die erste Farbe bekommt, der zweite die zweite Farbe und so weiter. So ist der erste Druck auch immer am intensivsten. Sie muss also ganz akribisch die Reihenfolge einhalten“, erklärt Gürsoy-Heuser.

Grüße aus Großbritannien

Die 48-Jährige lebt bereits seit 1996 in London, ihre Mutter wohnt allerdings in Schwetzingen – hier sei sie auch aufgewachsen. Deshalb biete sie diese Kurse bei der Volkshochschule immer mal wieder an. Seit drei Jahren beschäftigt die Künstlerin sich mit dem Brexit. So auch in ihrer Arbeit „Greetings from Britain“, also Grüße aus Großbritannien.

An ihrem Platz liegt ein Block, auf dem eine Landschaft eingeritzt ist. Daneben liegen aus deutschen und englischen Zeitungen Schnipsel, die sich mit dem Brexit beschäftigen. Die Schnipsel legt sie auf weißes Papier und mit dem schwarz eingefärbten Block druckt Gürsoy-Heuser auf die Worte, die sich mit der Landschaft dann vereinen. „Ich drucke nur schwarz-weiß und hoffe, dass ich mit meiner Arbeit aufwecken kann, was gerade passiert – und auch welche Rolle die Medien dabei spielen“, sagt sie.

Gudrun Ju Mindhoff leitet die Werkstatt und warnt: „Vorsicht, hier besteht Suchtgefahr.“ Habe man einmal die Liebe für Drucktechniken entdeckt, komme man nur schwer davon los, weiß sie aus eigener Erfahrung. Von der Firma Knapp werden sie mit Offsetdruckfarben beschenkt, die auch die Teilnehmer nutzen. Eleonore Köble ist aus Rheinau in die Spargelstadt gekommen, „weil mich das Thema einfach begeistert hat.“ Sie habe sich schon einmal mit Druck beschäftigt, aber nicht auf diese Art und Weise. Nicht nur sie hat in dieser Woche das Druckfieber gepackt.

Info: Weitere Bilder gibt’s unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 10.08.2019