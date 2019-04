Weitere Studien auf Weg gebracht

In der jüngsten öffentlichen Sitzung der laufenden Legislaturperiode brachte der Technische Ausschuss noch zwei Vergaben auf den Weg.

In den Dienststellen des Rathauses werfen die Drucker und Kopierer täglich tausende von Papierseiten aus. Das bisherige System hat nun ausgedient. Die Entwicklung der Informationstechnologie hat bereits vor einigen Jahren zu einer Verschmelzung von Kopierer- und Druckerlandschaft geführt, so dass auch Kopiergeräte in das Datennetz integriert wurden und klassische Funktionen wie beispielsweise Drucken, Scannen oder Faxen übernahmen. Der Ausschuss genehmigte einstimmig die Lieferung und Installation von 23 Druckern und 44 Kopierern im Multifunktionssystem zum Gesamtpreis von rund 181 000 Euro.

Die Laufzeit des neuen Mietvertrages beträgt 60 Monate, der jährliche Anteil an Wartungs- und Reparaturkosten sowie Verbrauchsmaterial kommt auf rund 36 000 Euro. Es sind mehr Geräte als vorher, die sind aber auch sparsamer geworden. Beim vorherigen System mussten noch 47 000 Euro pro Jahr aufgewendet werden. Die Mittel stehen im Haushaltsplan zur Verfügung. Lieferung und Installation der neuen Geräte erfolgt im Juli.

Historische Untersuchungen nötig

Bei den geplanten Sanierungs- und Umbaumaßnahmen für das Rothacker’sche Haus in der Wildemannstraße geht die Verwaltung nun an „eine erste weitere Umsetzung“, so Oberbürgermeister Dr. René Pöltl. Der Ausschuss beauftragte einstimmig zur Vorbereitung und Durchführung des europaweiten Ausschreibungsverfahrens für das historische Gebäude das Beratungsunternehmen Drees & Sommer aus Stuttgart.

Aufgrund der vorläufigen Kosten von 66 000 Euro, die innerhalb der Machbarkeitsstudie ermittelt wurden (wir berichteten mehrfach ausführlich), waren die erforderlichen Planungsleistungen europaweit auszuschreiben gewesen. Gemäß den Vorgaben des Landesdenkmalamtes sind einige historische Untersuchungen im und am Gebäude erforderlich. In den Kosten enthalten sind die Erstellung des Generalplanervertrages durch eine Vergaberechtsjuristin (8000 Euro) und die historischen Untersuchungen (18 000 Euro). vw

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 13.04.2019