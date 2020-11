Weiterentwickeltes Einrichtungskonzept stellt Frische in den Mittelpunkt

Aldi Süd präsentiert seine neu- und umgebauten Filialen in einem weiterentwickelten Design. Davon können sich nun auch die Kunden im Schwetzinger Westen einen Eindruck machen. Denn in der Hockenheimer Landstraße 4 eröffnet am Samstag, 28. November, eine Filiale im Frische-Look, so heißt es in einer Pressemitteilung des Discounters.

Diese bietet ihren Kunden eine vielfältige Auswahl an teils gekühltem Obst und Gemüse, gekühltem Frischfleisch und Fisch. Alles liegt in modernen, mehrstufigen Regalen für die Kunden bereit. „Mit der neuen Gestaltung legen wir den Fokus noch deutlicher auf die Frische unserer Waren“, sagt Nils Reithmann, verantwortlich für die Filialentwicklung in der zuständigen Regionalgesellschaft Aldi Ketsch.

Am Eröffnungstag erwartet die Kunden frisches Obst und Gemüse zum besonders günstigen Preis. Dazu exklusiv rabattierte Aktionsartikel. Das reichhaltige Biosortiment von Aldi Süd wird nun prominent in eigenen Regalen präsentiert. Es umfasst mehr als 350 Artikel aus nahezu allen Warenbereichen als Test-, Saison-, Aktions- oder Standardartikel. Dazu zählen unter anderem Obst und Gemüse, Milchprodukte, Frischfleisch, Backwaren, Getränke und Tiefkühlprodukte. So haben Kunden die Möglichkeit, ihren gesamten Wocheneinkauf in Bioqualität zu erledigen.

Zudem bietet Aldi während der Geschäftszeiten seinen bis auf Weiteres kostenlos Grünstrom an zwei AC-Ladestationen. Jeder Kunde kann mit seinem eigenen Ladekabel maximal 60 Minuten laden. Der selbst gewonnene Strom über die bereits bestehende Photovoltaik-Anlage, mit einer Erzeugungsleistung von 122,91 kWp, wird in die Filiale eingespeist und ebenfalls für beide E-Ladestationen, mit je 22 Kilowatt Ladeleistung, genutzt.

Das weiterentwickelte Filialdesign greift die Wünsche der Kunden auf, die besonderen Wert auf Frische und Qualität ihrer Lebensmittel legen. Wie die einzelnen Warengruppen an den neu eröffneten oder umgebauten Standorten in Szene gesetzt werden, ist das Ergebnis gezielter Optimierungen und Anpassungen. „Wir schauen, was gut ankommt und drehen an den Stellschrauben, um unsere Filialen noch attraktiver zu machen“, sagt Nils Reithmann. zg

