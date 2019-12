Welch dreistes Verhalten!

Auf ein Wort – das steht groß über einem Text, der im Kassenbereich der Modeboutique „Acht F“ von Geschäftsführerin Petra Kaltschmitt hängt. Dort wird das ausgedrückt, was viele Einzelhändler beschäftigt – und das zu Recht. Im Wortlaut steht auf dem Papier geschrieben: „Viele Einzelhändler berichten von Konsumentinnen, die sich in ihren Läden vor Ort Waren anschauen und dann online bestellen. Was früher noch heimlich außerhalb des Ladens gemacht wurde, findet inzwischen sogar direkt im Geschäft des Einzelhändlers statt. Erst wird der kostenlose Prosecco oder Kaffee geschlürft, dann die Ware ausführlich angeschaut und anprobiert. Dann wird das Smartphone gezückt und ,yes‘, da gibt es den Wunschartikel günstiger. Und ,zack‘, mit wenigen Klicks, wird online bestellt. Wieder ein ,Schnäppchen‘ gemacht. Mit diesem ,geilen‘ Gefühl wird das Verkaufspersonal fröhlich und ungeniert verabschiedet. ,Bis nächste Woche‘ und ,wann bekommt ihr denn wieder was Neues‘? . . . Haben wir uns nicht alle selbst dabei ertappt, dass wir das so oder so ähnlich schon einmal gehandelt haben? Uns sollte allen klar sein, welche Folgen dies hat! In dem krassen Fall, den ich gerade geschildert habe, ist sicher allen klar, dass dieser Einzelhändler nicht mehr lange existieren wird. Es muss uns allen bewusst sein, dass wir bald keine schönen Läden mehr aufsuchen können, wenn wir dort nicht einkaufen!“

Es sind Worte, die jedem zu denken geben sollten. Und das muss nicht nur auf Bekleidung und Accessoires beschränkt werden. Bücher, Schmuck, Brillen – das alles sind Produkte, die es freilich auch im Internet gibt. Was es dort aber nicht gibt, sind die Experten und Fachberater, die in den Geschäften bereitstehen, um bei der Entscheidungsfindung zu helfen und kompetent beraten.

Der Preis, den wir irgendwann einmal bezahlen werden, wenn es diese Menschen und den Einzelhandel nicht mehr gibt, sollten wir uns mal im wahrsten Sinne des Wortes auf der Zunge zergehen lassen – oder wie viele tolle eigenständige Metzger und Bäcker in unserer Heimatregion kennen Sie noch?

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 16.12.2019