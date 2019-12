Welcher Sportler ist der beste?

Die Sportlerehrung der Stadt findet am Mittwoch, 18. März, um 19 Uhr im Palais Hirsch statt. Die Stadt bittet die Vorstände der Sportvereine, Sportler zu melden, die bedeutende Erfolge erzielt haben, um sie in einer Feierstunde zu ehren, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Anträge müssen bis Dienstag, 31. Dezember, bei der Stadt eingegangen sein. Es gelten die Richtlinien für die Sportlerehrung, die unter auf der Internetseite der Stadt abgerufen werden können. Fragen beantwortet Manfred Dams unter Telefon 06202/8 71 34 oder per E-Mail:unter manfred.dams@schwetzingen.de. zg

Info: Einen Meldebogen gibt’s unter www.schwetzingen.de

