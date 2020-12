Welches Gebäude wird hier gezeigt?

Zum dritten Adventswochenende nehmen wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, mit auf ein kleines Ratespiel. Zugegeben: Leicht wird’s nicht. Doch wer’s errät, darf sich über ein tolles Geschenkpaket aus unserem Kurpalz-Shop freuen. Gleich drei Leser werden wir damit beglücken – vorausgesetzt, Sie erraten es.

In Schwetzingen wächst gerade ein imposantes Gebäude. Der dreigeschossige Baukörper hat etliche Räume und Gänge mit einer Nutzfläche von insgesamt 8000 Quadratmetern. Beeindruckend sind die großen Dachfenster, wie sie nicht jeder Bauherr vorweisen kann. In der Mitte des Gebäudes führt eine freischwebende rund 40 Tonnen schwere Stahltreppe über alle Etagen. Der Neubau ist noch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Unsere Zeitung durfte schon einmal einen Blick hineinwerfen. Unsere Frage an die Leserinnen und Leser: Welches markante Gebäude wird gesucht?

Wer hat eine Idee? Senden Sie eine Postkarte an die Schwetzinger Zeitung, Redaktion, Carl-Theodor-Straße 2, 68723 Schwetzingen oder schreiben Sie eine E-Mail an sz-gewinnspiel@schwetzinger-zeitung.de – jeweils Betreff: Rätselbild. Einsendeschluss ist Dienstag, 15. Dezember, 15 Uhr. vw

