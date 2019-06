Welthits „magisch“ arrangiert

Ein besonderer Musikabend verspricht Triodazur am Samstag, 29. Juni, um 20 Uhr im Rokokotheater Schwetzingen: Die größten Welthits von Gilbert Bécaud, Charles Aznavour und Edith Piaf werden in neuen, unverwechselbaren Arrangements von Roger Meno präsentiert. Produziert wurden sie im legendären Abbey-Road-Studio in London, in dem schon die Beatles, Queen und Ed Sheeran Platten aufgenommen haben.

„Erleben Sie mit dieser Ausnahmeband, die musikalisch wie eine intensive Einheit verschmilzt, einen berauschenden Wasserfall voller großer Emotionen und einzigartig unverwechselbare Interpretationen des französischen Chansons – so gab es ihn noch nie. Lesen Sie im Gesicht und im Herzen des korsischen Sängers Charles Eros all’ die authentischen, wahren Geschichten der großen Chansons. Er reflektiert das wahre Leben in jedem Wort, in jeder Geste. Zusammen mit Mia Kayleigh – eine der besten Schlagzeugerinnen der Welt – und dem Ausnahmemulti-Instrumentalisten, Produzenten und Sänger Roger Meno setzt er neue Maßstäbe für den Chanson“, heißt es in einer Pressemitteilung von Triodazur.

Musikproduzent Roger Meno hat schon mit Weltstars wie Phil Collins, Chris de Burgh sowie Herbie Hancock zusammengearbeitet und stand im Studio mit „The Platters“ und dem One-Republic-Producer Joe Zook. Zur Zusammenarbeit mit Charles Eros kam es durch einen Zufall: Beide trafen sich in einem kleinen französischen Café und beschlossen spontan, mehrere kleinere Konzerte zu geben.

Video Lokales Schwetzingen: Musik im Schloss mit Triodazur Schwetzingen: Triodazur kommen während ihrer neuen Tour ins Schwetzinger Schloss. Im Video ein kleiner Vorgeschmack. Schwetzingen: Triodazur kommen während ihrer neuen Tour ins Schwetzinger Schloss. Im Video ein kleiner Vorgeschmack.

Elf Titel aufgenommen

„Das Publikum war so begeistert, dass Roger Meno sofort einen spektakulären Entschluss traf und ein komplettes faszinierendes und einzigartiges Album in den legendären Abbey-Road-Studios in London produzierte“, heißt es seitens der Band Triodazur weiter. Elf Titel – sieben Welthits und vier Eigenkompositionen – wurden dabei live eingespielt und zu jedem Song ein Musikvideo gedreht. „Roger Meno ist es bei den Aufnahmen gelungen, ein vollkommen neues und einzigartiges Musikkonzept zu entwickeln, das es so noch nie gab, was die Interpretation, die Arrangements und die Besetzung der Stücke und Musikart betrifft“, wird die Musik in der Pressemitteilung geradezu als „magisch“ beschrieben. Davon können sich die Zuhörer im Rokokotheater selbst ein Bild machen. zg

Info: Ein Video gibt’s unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 18.06.2019