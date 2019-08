Weltkulturerbestätten pur erleben

Wolfgang Schröck-Schmidt bietet mit Regionaltourismus Kurpfalz eine dreitägige Reise nach Luxemburg und Trier an, die von Freitag bis Sonntag, 25. bis 27. Oktober, geplant ist. Mit einem ausgiebigen Programm sollen die Ziele erkundet werden, heißt es in der Pressemitteilung.

Abfahrt ist am Freitag, 25. Oktober, um 8 Uhr ab dem Alten Messplatz in Schwetzingen. Durch die Pfalz erreicht die Gruppe nach dem obligatorischen zweiten Frühstück die Stadt Luxemburg. Hier erwartet die Reisenden eine ausgiebige Stadtführung zu Fuß und mit dem Bus sowie dem anschließenden Bummel auf eigene Faust. Den Abend lassen die Kurpfälzer (wer sich anschließen möchte) in einem Traditionslokal ausklingen. Gegen 20.30 Uhr wird ins Vier-Sterne-Hotel Légère Hotel Luxembourg eingecheckt. Am Samstag, 26. Oktober, geht es ins nahe gelegene Trier. Auch hier gibt es zuerst die obligatorische Stadtführung mit römischen Thermen, dem Theater, dem Trierer Dom, der Porta Nigra und vielem mehr. Am Nachmittag steht der geführte Rundgang durch das Karl-Marx- Haus auf dem Programm. Am Abend wird’s gemütlich, bevor es zum Hotel zurückgeht.

Igler Säule besichtigt

Am dritten Tag, auf dem Nachhauseweg, wird die Igler Säule, ein riesiges römisches Grabmonument, besichtigt. Gegen Mittag ist die Völklinger Hütte erreicht. Das berühmte Eisenwerk und Weltkulturerbe kann in einer eigens anberaumten Führung begutachtet werden. Im Laufe des Nachmittags geht es zurück nach Schwetzingen, wo die Ankunft in den Abendstunden vorgesehen ist.

Neben der Hin- und Rückfahrt im modernen Reisebus und den zwei Übernachtungen mit Frühstück sind alle Führungen und Eintritte samt Reiseleitung inbegriffen. Pro Person im Doppelzimmer fallen 299 Euro an, der Einzelzimmerzuschlag beträgt 85 Euro. Es gelten die AGBs der RTK Regional Tourismus Kurpfalz. Anmeldeschluss ist Montag, 2. September 2019. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 22.08.2019