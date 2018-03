Anzeige

Staunen, fühlen, inspirieren lassen: Die Modenschau der neuen Frühjahrs- und Sommerkollektionen internationaler Premium-Marken in der Atrium Mode-Galerie weckte die Sehnsucht nach warmen Temperaturen. Atrium-Geschäftsführerin Christiane Spengemann und ihr Team sorgten für einen unterhaltsamen Schau- und Shoppingnachmittag in den Geschäftsräumen in der Friedrichstraße 34. Dort reichte fast der Platz nicht aus, mehrere Reihen wurden am „Laufsteg“ aufgebaut, damit modebewusste Damen (und auch einige männliche Begleiter) die Trends ganz nah erleben konnten.

Lässige Wohlfühlschnitte, figurumschmeichelnde Silhouetten, kräftige Farben und starke Drucke: Die Atrium-Mode kleidet Frauen jeden Alters stilvoll und typgerecht und hält dabei für jeden Geldbeutel Passendes bereit. Von Größe 36 bis 50 – zum Teil sogar bis Größe 54 – wurden tolle Kombinationen präsentiert, und zwar von Models, mit denen sich viele Frauen bestens identifizieren können: Die Laufsteg-Ladys sind nämlich Freunde des Hauses. Sie präsentierten wie Profis Outfits von Laurèl, Basset, Imperial, Sallie Sahne, Yesta, Beaumont, Just White, Doris Streich und Animapop und vermittelten dabei ein wunderbares Selbstwertgefühl, welches mit dem Tragen der Kleidung einhergeht.

Vom figurbetonten Dress bis hin zur raffinierten „Zaubermode“ bieten die neuen Kollektionen alles, was das Herz begehrt. Leoprint und Tupfen sind ein Renner und der klassische Marine-Look bekommt wieder mehr Aufmerksamkeit. Hingucker hier sind marinefarbene Hosen zu weiß-blau gestreiften Oberteilen und einem marinefarbenen Gehrock, der mit seinen Goldstreifen am Ärmel an eine Kapitänsjacke erinnert. Ein zeitloses, leger geschnittenes Kleid aus weich fallendem Crepe mit Satin-Abseite und dekorativem Stick-Motiv aus Perlen und Stäbchen, das die Raffung am Vorderteil bestimmt, macht ebenfalls Appetit auf Mee(h)r.