Weniger Gebühren

Region.Familienministerin Franziska Giffey will mit dem „Gute-KiTa-Gesetz“ Kindern und Familien in Deutschland helfen. Ihr Gesetzentwurf wurde jetzt im Bundestag erstmals beraten. Es soll mehr Geld vom Bund für die Kinderbetreuung und die Gebührenfreiheit geben. „Das hilft vor allen Dingen Familien mit wenig und geringem Einkommen“, so der Heidelberger Bundestagsabgeordnete Lothar Binding in einer Pressemitteilung.

Mit der Einbringung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung, wie das „Gute-KiTa-Gesetz“ genau heißt, bezahlt der Bund 5,5 Milliarden Euro in den nächsten vier Jahren, um die Kindertagesstätten zu verbessern.

Wie das Geld eingesetzt wird, darüber entscheidet jedes Bundesland selbst. Und da sieht Lothar Binding das Land in der Pflicht, endlich ein Konzept zu entwickeln. Mit einer bundesweiten sozialen Staffelung sollen Familien zum Beispiel von den Gebühren befreit werden. Auch mit Blick nach Baden-Württemberg sei das Gesetz ein wichtiges Signal und sollte umgesetzt werden. Speziell die Grünen wehren sich aber gegen eine Gebührenfreiheit im Ländle.

Arme Familien belastet

„Anders, als von der Landesregierung geplant, dürfen Qualität und der Einstieg in die gebührenfreie Kinderbetreuung nicht gegeneinander ausgespielt werden“, argumentiert Binding. Genauso wie Bildung an Schulen und Hochschulen kostenlos sei, müsse der Besuch von Kindertageseinrichtungen ebenfalls für Menschen mit wenig Einkommen kostenlos sein.

Arme Familien werden durch Kitabeiträge deutlich stärker belastet als wohlhabendere. Und das, obwohl es in vielen Städten und Gemeinden eine soziale Staffelung der Gebühren gibt. Die Bertelsmann-Stiftung kann in einer Studie belegen, dass ärmere Haushalte zehn Prozent ihres Einkommens für die Kita ausgeben – bei wohlhabenderen Familien sind es nur fünf Prozent.

„Die Regierung Kretschmann muss bei der Gebührenfreiheit endlich ihre Blockadehaltung aufgeben. Andere Bundesländer machen es längst vor – und zwar mit Erfolg“, fordert der Finanzexperte. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 25.10.2018