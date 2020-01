Wenigstens hat die Paella geschmeckt

Alles war bereit für eine große Handballparty: Weiter über 200 Fans waren am Samstag in die Wollfabrik gekommen, um gemeinsam mitzufiebern und die deutsche Nationalmannschaft aus der Ferne im Spiel gegen Titelverteidiger Spanien anzufeuern: Doch die schwache Leistung des Teams trübte die Stimmung schnell, die Zuschauer konnten nicht fassen, was sie da auf der Großbildleinwand mitansehen

...