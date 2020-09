Wenn am Warntag die Technik versagt

Es hat einfach nicht richtig funktioniert. Der erste bundesweite Warntag am Donnerstag war auch in Schwetzingen ein Reinfall. Sirenen wären hier ohnehin nicht zu hören gewesen, weil die akustischen Warnmelder mit dem an- und abschwellenden Heulton schon vor Jahrzehnten abgebaut worden waren. Aber auch aus Mannheim und Ludwigshafen, wo allein 99 Sirenen ertönen sollten, war hier nichts zu

...