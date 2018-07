Wenn Blech erotische Formen annimmt

Guido Siegmann zeigt seinen ferrariroten Glas 2600 V8 Coupé, 1967 – ein 160-PS-Flitzer. © Lenhardt

Johannes Hübner ist ganz in seinem Element und nimmt mit jedem Auto, das in den Schlossgarten vors Schlossrestaurant rollt, Fahrt auf. „Ich wollte die Wagen in einer Zeitachse anordnen, um auch die Veränderung im Design aufzuzeigen“, erklärt der Oldtimerkenner von „Autoconsult“ und legt los: „Ganz hinten steht der Bedford Buick aus den 1920er Jahren, dann kommt der Aston Martin LeMans aus den

...

Sie sehen 8% der insgesamt 5649 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 17.07.2018